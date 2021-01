Stampellate contro Conte | la Meloni arriva al Quirinale zoppicante? Premier massacrato in pubblica piazza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Terzo giorno di consultazioni. Oggi, venerdì 29 gennaio, altocca al centrodestra. E così ecco che si presenta Giorgia, la leader di Fratelli d'Italia. E si presenta con un paio di stampelle e, vittima insomma di un infortunio. E intercettata dai cronisti poco prima di ascendere da Sergio Mattarella, quando questi le chiedono che cosa le sia successo, ecco che lareplica con una battuta, tranchant: "È la rappresentazione perfetta di come nasce un-ter. Un governo zoppo...", replica tagliente la, senza spiegare in quale infortunio sia incappata. Per certo, il suo è un "no" al-ter, "no" ribadito da giorni, senza indugi. Quel-ter che però, con il passare delle ore, sembra sempre più lontano. In ...