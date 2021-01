“Stai con me” è il nuovo singolo di Oana (Di venerdì 29 gennaio 2021) , la misteriosa cantautrice che aveva di recente esordito con il brano Dentro e Fuori Online il nuovo singolo di Oana, misteriosa cantautrice che aveva di recente esordito con il brano Dentro e Fuori, con la sua inconfondibile malinconia elettronica che è diventata il suo marchio distintivo. Qui, Oana sembra volerci… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) , la misteriosa cantautrice che aveva di recente esordito con il brano Dentro e Fuori Online ildi, misteriosa cantautrice che aveva di recente esordito con il brano Dentro e Fuori, con la sua inconfondibile malinconia elettronica che è diventata il suo marchio distintivo. Qui,sembra volerci… L'articolo Corriere Nazionale.

meravillosame : RT @sara10798608: Elisabetta a Pierpaolo: “Se vuoi ci abbracciamo di notte, non voglio che pensano che stai meno con loro per colpa mia” Gi… - herbertharriola : RT @MilanLiveIT: ????#Milan - Spopola l'hashtag pro #Ibra! #IoStoConIbra e tu con chi stai? - thelarentshome : @jalsweetblue Spero tu stia bene domani! E quando hai tempo parli con me, va bene? Voglio sapere come stai. ?? - NicolaConcilio : @marcomix80 CHE PERò IO NON CONDIVIDO,QUINDI TU STAI SFRUTTANDO ANCHE IL MIO VOTO MOLTO BELLA LA COSA SI FANNO CADE… - thankyoumattyv : RT @sara10798608: Elisabetta a Pierpaolo: “Se vuoi ci abbracciamo di notte, non voglio che pensano che stai meno con loro per colpa mia” Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stai con “Stai con me” è il nuovo singolo di Oana Corriere Nazionale OCSE: Philipp Hildebrand ancora in corsa per la nomina a Segretario generale

Berna, 28.01.2021 - Tra i nominativi resi noti dal presidente del comitato di nomina c’è anche quello di Philipp Hildebrand, candidato svizzero alla successione del Segretario generale dell'OCSE, che ...

Un'Ottima Annata con Russell Crowe ci fa venire voglia di mollare tutto per trasferirci in Provenza

Chi non sognerebbe di ereditare un castello (con tanto di vigneto annesso) nel cuore della Provenza, dicendo così addio alla vita frenetica della città? Questo è quello che accade a quel fortunato di ...

Berna, 28.01.2021 - Tra i nominativi resi noti dal presidente del comitato di nomina c’è anche quello di Philipp Hildebrand, candidato svizzero alla successione del Segretario generale dell'OCSE, che ...Chi non sognerebbe di ereditare un castello (con tanto di vigneto annesso) nel cuore della Provenza, dicendo così addio alla vita frenetica della città? Questo è quello che accade a quel fortunato di ...