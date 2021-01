Sta per uscire il nuovo singolo di Federica Abbate (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federica Abbate annuncia l’uscita di un nuovo singolo: il titolo del brano, che arriverà su tutte le piattaforme il 12 febbraio, è ancora top secret Ha scritto l’ultimo singolo di Michele Bravi e tanti altri brani per artisti come Fedez, Francesca Michielin, Irama, Emis Killa, Carl Brave, Elisa ed Emma Marrone (la lista di collaborazioni è lunga!). Federica Abbate,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021)annuncia l’uscita di un: il titolo del brano, che arriverà su tutte le piattaforme il 12 febbraio, è ancora top secret Ha scritto l’ultimodi Michele Bravi e tanti altri brani per artisti come Fedez, Francesca Michielin, Irama, Emis Killa, Carl Brave, Elisa ed Emma Marrone (la lista di collaborazioni è lunga!).,… L'articolo Corriere Nazionale.

ItaliaViva : Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia deve ripartire… - robersperanza : Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccin… - fattoquotidiano : VACCINI ANTI-COVID Marc Botenga, promotore di un emendamento per rendere pubblici i brevetti dei vaccini: 'Ryad sta… - BlandaBlandods : @PerlaSanctis Tu ora mi spieghi che hai scritto per beccare sta gif ?? - valter105 : @Drittorovescio_ @AndreaRomano9 #FICOINFAME mandato esplorativo per la formazione di un governo!?!?!? Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Meteo: la NEVE sta per fare il suo RITORNO anche a BASSA QUOTA. Le ZONE coinvolte e gli ACCUMULI previsti iLMeteo.it La consigliera federale Keller-Sutter partecipa al primo Consiglio dei ministri di giustizia e degli interni sotto presidenza portoghese

Berna, 28.01.2021 - Il 28 gennaio 2021, in una videoconferenza, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Karin Keller Sutter ha partecipato alle discussioni dei ministri di gius ...

Toninelli e Lezzi, l’improbabile banda dei telecomandati. «Pronti alle barricate»

Le riunioni nei giornali viaggiano ormai su Teams, WhatsApp, sms, e tutti stiamo sempre con un occhio alle agenzie e uno ai siti. Sullo schermo del pc, ad un certo punto, compare la facciata di San Lu ...

Berna, 28.01.2021 - Il 28 gennaio 2021, in una videoconferenza, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Karin Keller Sutter ha partecipato alle discussioni dei ministri di gius ...Le riunioni nei giornali viaggiano ormai su Teams, WhatsApp, sms, e tutti stiamo sempre con un occhio alle agenzie e uno ai siti. Sullo schermo del pc, ad un certo punto, compare la facciata di San Lu ...