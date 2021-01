Speranza firma l’ordinanza: cinque zone arancioni, conferma per la Campania (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono cinque le zone arancioni in Italia, quattro regioni (Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e la Provincia Autonoma di Bolzano. E’ quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e che entrerà in vigore da domenica 31 gennaio 2021. Tutto il resto dell’Italia sarà invece zona gialla, compresa la Basilicata che in un primo momento sembrava destinata a diventare la prima zona bianca. Resta gialla anche la Campania, nonostante la crescita dei contagi e la minaccia di Vincenzo De Luca di ordinare la zona rossa se il trend non dovesse decrescere nei prossimi giorni. A livello nazionale, infine, si registra un indice Rt pari a 0,84. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSonolein Italia, quattro regioni (Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e la Provincia Autonoma di Bolzano. E’ quanto stabilito dalta dal Ministro della Salute Robertoe che entrerà in vigore da domenica 31 gennaio 2021. Tutto il resto dell’Italia sarà invece zona gialla, compresa la Basilicata che in un primo momento sembrava destinata a diventare la prima zona bianca. Resta gialla anche la, nonostante la crescita dei contagi e la minaccia di Vincenzo De Luca di ordinare la zona rossa se il trend non dovesse decrescere nei prossimi giorni. A livello nazionale, infine, si registra un indice Rt pari a 0,84. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

