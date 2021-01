Speed skating | Andrea Giovannini vince la semifinale della mass start ad Heerenveen | Paesi Bassi meno dominanti

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Prima giornata andata in archivio sull’anello di ghiaccio di), sedeseconda e ultima tappa di Coppa del Mondo di. La località neerlandese, vero e proprio riferimento nonché bollastagione del pattinaggio velocità pista lunga, ci ha offerto degli spunti interessanti in questo day-1. In primis, lo strapotere dei padroni di casa un pochettino è stato messo in discussione. Sì, perché nelle due gare dell’inseguimento a squadre non sono arrivate le vittorie che tanti si aspettavano. Nella prova maschile è stata la Norvegia a imporsi con il crono di 3’39?080 a precedere di 0?86 il Canada, di 2?32 la Russia e appunto gli olandesi di 3?17. Il trio Kramer, Bosker e Huizinga non è stato all’altezza delle attese. Sesto posto per ...

Buon sangue non mente, è il caso di dirlo. Pietro Sighel, figlio di Roberto (campione dello azzurro negli anni Novanta, ricordando le cinque medaglie mondiali, di cui un oro a Calgary nel 1992), si è portato a casa una medaglia prestigiosa negli Europei 2021 di short track sul