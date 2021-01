**Spazio: Asi, primi passi dell'Italia verso la Luna** (3) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - La partecipazione dell'Italia alla successiva fase di ritorno sulla superficie lunare del programma Artemis, indica ancora Asi, "rappresenta per la nostra industria un grande valore strategico. Dopo l'orbita bassa terrestre e l'orbita lunare ora il focus mondiale si sposta sullo sviluppo dei moduli di superficie lunare, per iniziare a costruire Base Luna". Asi la definisce "una nuova sfida" e questo posizionamento nazionale sullo sviluppo di elementi adatti ad accogliere l'uomo sulla Luna "apre la strada a collaborazioni intergovernative e commerciali che si protrarranno per i prossimi 30 anni". "La dimensione sociale ed economica di questo investimento, di estrema rilevanza e significato, punta alla crescita dell'Italia e guarda con speranza al futuro anche in un anno difficile come quello appena ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - La partecipazionealla successiva fase di ritorno sulla superficie lunare del programma Artemis, indica ancora Asi, "rappresenta per la nostra industria un grande valore strategico. Dopo l'orbita bassa terrestre e l'orbita lunare ora il focus mondiale si sposta sullo sviluppo dei moduli di superficie lunare, per iniziare a costruire Base Luna". Asi la definisce "una nuova sfida" e questo posizionamento nazionale sullo sviluppo di elementi adatti ad accogliere l'uomo sulla Luna "apre la strada a collaborazioni intergovernative e commerciali che si protrarranno per i prossimi 30 anni". "La dimensione sociale ed economica di questo investimento, di estrema rilevanza e significato, punta alla crescitae guarda con speranza al futuro anche in un anno difficile come quello appena ...

CamFrancisci : #Radio1Podcast Le tecniche di coltura #idroponica saranno fondamentali per le missioni spaziali di lunga durata, su… - Sygghy : @elonmusk @NASA @ASI_spazio @esa @JeffBezos Transporter-1 rilascia nello spazio 143 mini satelliti con sub-lanciat… - CTNA_aerospazio : RT @gpsegala: Complimenti a Massimo Comparini, Ceo di Thales Alenia Space Italia per essere tra i 100 Business People d'Italia https://t.co… - milafiordalisi : #Spaceeconomy, asse #Italia-#Israele: si punta a nuove opportunità di #business @ASI_spazio @ILSpaceAgency… - gpsegala : Complimenti a Massimo Comparini, Ceo di Thales Alenia Space Italia per essere tra i 100 Business People d'Italia… -