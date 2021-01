Sorella Milly Carlucci | è sparita e il pubblico si chiede perché

Leggi su youmovies

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Staseratorna protagonista su Rai 1 con Il Cantante Mascherato, ma ilsi fa tante domande sul motivo per il quale lanon si vede più in tv da tempo. La splendida Gabriellaormai non si vede da un po’ di tempo in tv tanto che dal 2010 al 2012