Sondaggi politici elettorali oggi 29 gennaio 2021: la crisi di governo penalizza Pd e M5S e fa volare la Lega di Salvini (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 29 gennaio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – La Lega vola nei consensi grazie alla crisi di governo: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Emg-Acqua di Fabrizio Masia per il programma Agorà, secondo cui tutti i partiti che compongono l’attuale maggioranza (Pd, M5S e Leu) perdono consensi. Secondo il Sondaggio, infatti, il partito di Matteo Salvini è quello che in questa settimana guadagna più di tutti in termini percentuali. Il Carroccio dal 23,7% sale al 24,1 per cento con un guadagno di quasi mezzo percentuale (0,4% ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021)29: tutti i dati– Lavola nei consensi grazie alladi: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg-Acqua di Fabrizio Masia per il programma Agorà, secondo cui tutti i partiti che compongono l’attuale maggioranza (Pd, M5S e Leu) perdono consensi. Secondo ilo, infatti, il partito di Matteoè quello che in questa settimana guadagna più di tutti in termini percentuali. Il Carroccio dal 23,7% sale al 24,1 per cento con un guadagno di quasi mezzo percentuale (0,4% ...

