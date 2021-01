Sondaggi, nuovo premier? Gli italiani preferiscono Conte a Draghi. Lega in crescita nei consensi, risale anche il M5s (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli italiani preferiscono Giuseppe Conte a Mario Draghi. L’ultimo Sondaggio di Termometro Politico, realizzato tra il 26 e il 28 gennaio, racconta che nei giorni delle consultazioni il consenso nei confronti del presidente del Consiglio è tornato a crescere. Tanto che il 32,6% degli intervistati lo vorrebbe ancora a Palazzo Chigi, contro appena un 15,4% di preferenze per l’ex presidente della Bce. Se le altre figure raccolgono pochissimi consensi come possibili nuovo premier, va sottolineato che un 35,2% non indica nessuno e chiede il ritorno alle urne. La rilevazione segnala anche una nuova crescita della Lega nelle intenzioni di voto, da contrapporre a un calo di Pd e FdI. risale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) GliGiuseppea Mario. L’ultimoo di Termometro Politico, realizzato tra il 26 e il 28 gennaio, racconta che nei giorni delle consultazioni il consenso nei confronti del presidente del Consiglio è tornato a crescere. Tanto che il 32,6% degli intervistati lo vorrebbe ancora a Palazzo Chigi, contro appena un 15,4% di preferenze per l’ex presidente della Bce. Se le altre figure raccolgono pochissimicome possibili, va sottolineato che un 35,2% non indica nessuno e chiede il ritorno alle urne. La rilevazione segnalauna nuovadellanelle intenzioni di voto, da contrapporre a un calo di Pd e FdI....

