Sondaggi elettorali EMG, la Lega cresce e supera il 24% (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche per EMG come per SWG secondo gli ultimi Sondaggi elettorali per Agorà è la Lega il partito con il trend più positivo, l’unico che vede variazioni con il segno più maggiori del decimale. Segui Termometro Politico su Google News Viene stimato infatti al 24,1%, in aumento del 0,4% rispetto a una settimana prima. Gli altri grandi partiti scendono tutti, come Fratelli d’Italia che perde tre decimali e va al 16,1%, e come PD e Movimento 5 Stelle che calano dello 0,1% e sono ora rispettivamente al 20% e al 14%. Sia Forza Italia che Italia Viva invece appaiono in crescita, anche se solo di un decimale, appunto. Il partito di Berlusconi va al 7,6%, quello di Renzi al 4,1%. EMG è come sempre il più generoso con lui, ormai da molti mesi. Su dello 0,1% anche Azione e +Europa, ora rispettivamente al 3,6% e al 2,1%, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche per EMG come per SWG secondo gli ultimiper Agorà è lail partito con il trend più positivo, l’unico che vede variazioni con il segno più maggiori del decimale. Segui Termometro Politico su Google News Viene stimato infatti al 24,1%, in aumento del 0,4% rispetto a una settimana prima. Gli altri grandi partiti scendono tutti, come Fratelli d’Italia che perde tre decimali e va al 16,1%, e come PD e Movimento 5 Stelle che calano dello 0,1% e sono ora rispettivamente al 20% e al 14%. Sia Forza Italia che Italia Viva invece appaiono in crescita, anche se solo di un decimale, appunto. Il partito di Berlusconi va al 7,6%, quello di Renzi al 4,1%. EMG è come sempre il più generoso con lui, ormai da molti mesi. Su dello 0,1% anche Azione e +Europa, ora rispettivamente al 3,6% e al 2,1%, ...

