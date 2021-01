“Solo una mente malata può fare questo” La showgirl si confessa e si commuove a Verissimo. Il motivo (Di sabato 30 gennaio 2021) Ospite negli studi di Verissimo, Sabrina Salerno ha ricordato un brutto avvenimento che le è capitato ad inizio carriera, per poi condividere con i presenti alcuni spiacevoli episodi che le stanno togliendo serenità. La bomba sexy degli anni Ottanta, infatti, ha raccontato di essere stata vittima del furto dell’identità digitale. Sabrina Salerno soggiogata da un manager Quando Sabrina Salerno ha mosso i primi passi nel mondo della musica aveva appena 17 anni; per lei è stato quasi inevitabile incrociare, tra gli altri, persone che hanno tentato di ingannarla. La pop star ha raccontato di aver incontrato un manager che sarebbe riuscito a manipolarla e soggiogarla, appropriandosi anche di una parte di denaro guadagnato: A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 30 gennaio 2021) Ospite negli studi di, Sabrina Salerno ha ricordato un brutto avvenimento che le è capitato ad inizio carriera, per poi condividere con i presenti alcuni spiacevoli episodi che le stanno togliendo serenità. La bomba sexy degli anni Ottanta, infatti, ha raccontato di essere stata vittima del furto dell’identità digitale. Sabrina Salerno soggiogata da un manager Quando Sabrina Salerno ha mosso i primi passi nel mondo della musica aveva appena 17 anni; per lei è stato quasi inevitabile incrociare, tra gli altri, persone che hanno tentato di ingannarla. La pop star ha raccontato di aver incontrato un manager che sarebbe riuscito a manipolarla e soggiogarla, appropriandosi anche di una parte di denaro guadagnato: A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalviolento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi ...

pdnetwork : Un'offesa alla Memoria, alla Costituzione, a chi fu sterminato, a chi diede la vita per consentire a tutte e a tutt… - danieleviotti : La “vignetta” su #Renzi pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano non solo fa schifo ma è un incitamento all’odio e al… - TeresaBellanova : I nomi sono l'ultimo dei problemi, ed è anche probabile che non ne faremo, rispettosi delle prerogative del preside… - Phillip78459377 : Ne resterà solo una, infatti #mtr ha trionfato, ciao Albaaaa #gfvip - jvststopyoucry : vorrei tornare indietro nel tempi solo per tirargli una testata quando gli è venuto in mente di fare sto scempio -