Slittino, poker tedesco nella gara sprint femminile dei Mondiali di Koenigssee! Oro a Julia Taubitz, 15a Voetter (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è conclusa con una apoteosi tedesca la prima giornata dei Campionati Mondiali di Slittino 2021 di Koenigssee (Germania) che era dedicata alle prove sprint. La gara femminile ha visto infatti un poker calato dalle padrone di casa, con il successo di Julia Taubitz che ha potuto mettersi la medaglia d’oro al collo davanti alle connazionali Anna Berreiter (argento) e Dajana Eitberger (bronzo). Condizioni complicate sul budello tedesco, con temperature sopra la media stagionale (+4.6°) e pioggia battente, in poche parole la peggiore situazione possibile per le slittiniste. Julia Taubitz non si è fatta distrarre dal meteo e, dopo una qualificazione disputata questa mattina nella quale non ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è conclusa con una apoteosi tedesca la prima giornata dei Campionatidi2021 di Koenigssee (Germania) che era dedicata alle prove. Laha visto infatti uncalato dalle padrone di casa, con il successo diche ha potuto mettersi la medaglia d’oro al collo davanti alle connazionali Anna Berreiter (argento) e Dajana Eitberger (bronzo). Condizioni complicate sul budello, con temperature sopra la media stagionale (+4.6°) e pioggia battente, in poche parole la peggiore situazione possibile per le slittiniste.non si è fatta distrarre dal meteo e, dopo una qualificazione disputata questa mattinaquale non ...

OA_Sport : #Slittino, poker tedesco nella gara sprint femminile dei Mondiali di Koenigssee! Oro a Julia #Taubitz, 15a #Voetter - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mondiali di slittino: primi titoli a Nico Gleirscher, il doppio Wendl/Arlt e poker tedesco nel singolo donne #29Gennaio htt… - neveitalia : Mondiali di slittino: primi titoli a Nico Gleirscher, il doppio Wendl/Arlt e poker tedesco nel singolo donne… - ZeccaC : RT @giomalago: Brividi #ItaliaTeam! @Goggiasofia senza confini, poker in discesa e 100ª vittoria Italsci donne in Coppa del Mondo, con Elen… - gionada : RT @giomalago: Brividi #ItaliaTeam! @Goggiasofia senza confini, poker in discesa e 100ª vittoria Italsci donne in Coppa del Mondo, con Elen… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino poker Mondiali di slittino: primi titoli a Nico Gleirscher, il doppio Wendl/Arlt e poker tedesco nel singolo donne NEVEITALIA.IT Slittino, poker tedesco nella gara sprint femminile dei Mondiali di Koenigssee! Oro a Julia Taubitz, 15a Voetter

Si è conclusa con una apoteosi tedesca la prima giornata dei Campionati Mondiali di slittino 2021 di Koenigssee (Germania) che era dedicata alle prove sprint. La gara femminile ha visto infatti un pok ...

Mondiali di slittino: primi titoli a Nico Gleirscher, il doppio Wendl/Arlt e poker tedesco nel singolo donne

A Koenigssee si è aperta la rassegna iridata con le tre gare sprint: Julia Taubitz regola tre connazionali, l'austriaco sorprende tutti nel singolo maschile e la ...

Si è conclusa con una apoteosi tedesca la prima giornata dei Campionati Mondiali di slittino 2021 di Koenigssee (Germania) che era dedicata alle prove sprint. La gara femminile ha visto infatti un pok ...A Koenigssee si è aperta la rassegna iridata con le tre gare sprint: Julia Taubitz regola tre connazionali, l'austriaco sorprende tutti nel singolo maschile e la ...