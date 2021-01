Slittino oggi, Mondiali (29 gennaio): orari, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si aprono con una specialità non ancora olimpica, ma iridata già da qualche anno, i Mondiali di Slittino su pista artificiale 2021. Vanno in scena infatti a Koenigssee le gare sprint. Prima le qualificazioni, con tutti a caccia dei primi quindici tempi per ogni categoria (uomini, donne e doppio) e poi la fase finale con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire il programma e come seguire in TV tutte le gare, oltre agli italiani in gara. programma 29 gennaio Mondiali Slittino 2021 Venerdì 29 gennaio Ore 9.00 qualificazioni sprint Ore 12.45 sprint uomini Ore 13.40 sprint doppio Ore 14.35 sprint donne Diretta TV su Eurosport 1 Diretta streaming su FIL Luge ed Eurosport ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si aprono con una specialità non ancora olimpica, ma iridata già da qualche anno, idisu pista artificiale 2021. Vanno in scena infatti a Koenigssee le gare sprint. Prima le qualificazioni, con tutti a caccia dei primi quindici tempi per ogni categoria (uomini, donne e doppio) e poi la fase finale con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire ile come seguire in TV tutte le gare, oltre agliin292021 Venerdì 29Ore 9.00 qualificazioni sprint Ore 12.45 sprint uomini Ore 13.40 sprint doppio Ore 14.35 sprint donne Diretta TV su Eurosport 1 Direttasu FIL Luge ed Eurosport ...

