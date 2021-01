Skeleton | Valentina Margaglio dopo il quarto posto | “Arrivo da due problemi fisici Riusciremo a togliere quel poco che ci manca”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque centesimi a dividerla da un podio che sarebbe stato eccezionale. In ogni casooggi, indi Igls, nell’ultima tappa della Coppa del Mondo dial femminile, si è portata a casa il miglior risultato della carriera: una quarta piazza strepitosa al termine di due discese perfette. Il suo commento ai microfoni FISI: “da due piccolie quindi sono contentissima anche se miqualche centesimo per salire sul podio.che ci, ciò che importa è che sono riuscita a disputare due manches di alto profilo, senza farmi prendere dalla tensione fra una manche e l’altra”. Le parole di ...

Luca_Monta_ : Quando l'Italia è da una settimana sotto la maledizione del 4° posto e Valentina Margaglio insegue il suo primo pod… - CasaleNews : Valentina Margaglio quarta ad #Igls: il miglior piazzamento di sempre di un'italiana #skeleton #monferrato - sportface2016 : Valentina Margaglio sfiora l'impresa -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton Valentina

Soltanto cinque centesimi dividonoMargaglio dal primo podio di un'italiana nella Coppa del mondo femminile di. L'atleta monferrina, originaria di Pontestura, in forzaalle Fiamme Azzurre, che aveva saltato le due ...A cinque centesimi dall'impresa.Margaglio sfiora il primo podio di un'italiana nella Coppa del Mondo femminile di. La 27enne piemontese di Casale Monferrato e delle Fiamme Azzurre, che aveva saltato le due ultime ...Cinque centesimi a dividerla da un podio che sarebbe stato eccezionale. In ogni caso Valentina Margaglio oggi, in quel di Igls, nell'ultima tappa della Coppa del Mondo di skeleton al femminile, si è p ...Ultima tappa di Coppa del Mondo a Igls: vincono i russi Tretiakov e Nikitina, l'azzurra a 5 centesimi dal primo storico podio italiano nel massimo circuito.