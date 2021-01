Siamo al trionfo dell’arcipolitica | viva l’inciucio!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In principio fu la politica. Poi venne l’antipolitica. Infine è il tempo. O almeno così pare, a sentire coloro che mentre rivendicano la centralità della politica e del parlamento se ne vanno in giro per Stati canaglia a farsi dare lauti gettoni da prìncipi più o meno sanguinari e conculcatori di diritti sprizzanti petrolio da tutti i pori. È un fatto, tuttavia, che nonostante la debolezza della politica vi sia una risposta alla cosiddetta antipolitica, un colpo di coda, una narrazione che vuole che la politica sia tornata al centro della vita pubblica, contro coloro che la presentavano come completamente marcia. Se l’antipolitica era il rifiuto della politique politicienne e buttava con l’acqua sporca anche il bambino, l’arcipolitica è l’esaltazione dell’inciucio in Transatlantico, il ricordo nostalgico dei patti, delle crostate e delle cene a base ...