Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. A pesare è l’incertezza sul pandemia, con il diffondersi delle varianti e le difficoltà delle campagne vaccinali, ma anche il caso GameStop, che potrebbe avere ripercussioni sui conti di parecchi hedge fund. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,211. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.850 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,29%. Lo Spread migliora, toccando i +115 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,61%. Tra gli indici di Eurolandia si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell’1,05%, vendite su Londra, che registra un ribasso dello 0,88%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. A pesare è l’incertezza sul pandemia, con il diffondersi delle varianti e le difficoltà delle campagne vaccinali, ma anche il caso GameStop, che potrebbe avere ripercussioni sui conti di parecchi hedge fund. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,211. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.850 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,29%. Lo Spread migliora, toccando i +115 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,61%. Tra gli indici di Eurolandia si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell’1,05%, vendite su Londra, che registra un ribasso dello 0,88%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita ...

DividendProfit : Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini - ForexOnlineMeIt : Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini - mauriziogabrie4 : Nelle situazioni di marcio generalizzato non puoi avere nessun tipo di risorsa che ti porti in USA ...gli americani… - infoiteconomia : Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini - ForexOnlineMeIt : Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini -

Ultime Notizie dalla rete : muovono territorio Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini Borsa Italiana Privacy online, non solo sanzioni contro le Big Tech: le mosse e le “armi” delle Autorità Ue

Dall’Italia alla Norvegia, passando per l’Irlanda, si susseguono gli interventi delle Autorità nei confronti delle Big Tech. Emerge, da queste iniziative un dato interessante: i garanti Ue non solo si ...

Legnano sugli schermi televisivi nazionali con “Dritto e rovescio”

E' andata delusa l'attesa per il servizio in onda nella trasmissione di Rete4. Tre flash al mercato, in un ristorante e in una casa Aler ...

Dall’Italia alla Norvegia, passando per l’Irlanda, si susseguono gli interventi delle Autorità nei confronti delle Big Tech. Emerge, da queste iniziative un dato interessante: i garanti Ue non solo si ...E' andata delusa l'attesa per il servizio in onda nella trasmissione di Rete4. Tre flash al mercato, in un ristorante e in una casa Aler ...