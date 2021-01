Sì dell'Ue al vaccino AstraZeneca anche per gli over 55 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L agenzia europea del farmaco ha detto s al vaccino di Oxford - AstraZeneca. Sar in commercio per tutti gli adulti, anche per gli over 55. Ma Berlino ha gi frenato: lo inietter solo alle fasce di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 29 gennaio 2021) L agenzia europea del farmaco ha detto s aldi Oxford -. Sar in commercio per tutti gli adulti,per gli55. Ma Berlino ha gi frenato: lo inietter solo alle fasce di ...

Agenzia_Ansa : Via libera dell'#Ema al #vaccino #AstraZeneca per le persone dai 18 anni #ANSA - Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - RobTallei : Via libera dell'EMA al vaccino di AstraZeneca per tutti i maggiori di 18 anni. - Aquilottoblu : RT @LaStampaTV: VIDEO | 'Non trasformiamo il vaccino in un bene di lusso', la campagna dell'Unicef che fa riflettere - Crabb19563047 : @vitalbaa La diversa efficacia dei vari vaccini approvati rende ancora più pressante una normativa di fonte primari… -