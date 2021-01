“Sì al pubblico in sala”. Sanremo 2021, Amadeus smaschera il ministro Franceschini (Di venerdì 29 gennaio 2021) Amadeus pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo. Il conduttore starebbe valutando il gesto clamoroso, dopo le parole twittate dal ministro Franceschini sul divieto ai figuranti in sala per il Teatro Ariston di Sanremo. Amadeus e i suoi collaboratori, che hanno sempre parlato della difficoltà per gli artisti di esibirsi davanti a un teatro vuoto, hanno sottolineato anche come il ministro della Salute Roberto Speranza non avesse parlato di figuranti, come ha fatto invece Franceschini, le cui parole sono state dunque interpretate come un attacco al festival. Dal momento che – si fa notare da ambienti vicini al festival – molti altri programmi tv vanno in onda con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival di. Il conduttore starebbe valutando il gesto clamoroso, dopo le parole twittate dalsul divieto ai figuranti inper il Teatro Ariston die i suoi collaboratori, che hanno sempre parlato della difficoltà per gli artisti di esibirsi davanti a un teatro vuoto, hanno sottolineato anche come ildella Salute Roberto Speranza non avesse parlato di figuranti, come ha fatto invece, le cui parole sono state dunque interpretate come un attacco al festival. Dal momento che – si fa notare da ambienti vicini al festival – molti altri programmi tv vanno in onda con un ...

