"Sì al Conte ter, ma senza Renzi". I 5 Stelle salgono al Colle senza riaprire al leader di Iv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – I 5 Stelle vanno avanti a testa bassa e a poche ore dall'incontro con Mattarella ribadiscono: sì al Conte ter ma senza Renzi. Opzione non Contemplata, in verità, secondo il ragionamento del leader di Italia Viva che anzi tiene i giallofucsia sulle spine in attesa che il M5S revochi il veto contro di lui. Ma i grillini per adesso non sembrano volerne sapere. Saliranno al Colle per ribadire il loro sostegno al premier dimissionario e di essere pronti a un terzo governo Conte, purché Renzi, "reo" di aver scatenato la crisi di governo, ne resti fuori. 5 Stelle: "Sempre col presidente Conte, ma senza Renzi" Su Twitter il ...

