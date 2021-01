Serie B | pari a reti bianche tra il Vicenza e il Venezia

Leggi su itasportpress

(Di sabato 30 gennaio 2021) InB prima gara di ritorno in anticipo allo stadio Menti di. La Lanerossi di mister Mimmo di Carlo cerca il riscatto dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro ilguidato dal Vicentino Zanetti; sono pero’ subito gli ospiti che si fanno pericolosi con il francese Taugordeau. All’11’ sono i locali con Cappelletti a farsi in avanti, ilcerca la porta in due occasioni con Bertuatto. Al 33? gol delannullato a Beruatto. Ilin contropiede ci prova con Esposito che prova a sbloccare ma Grandi c’e’. Al 38? ammonizione per Rigoni e al 45? squadre negli spogliatoi. Nella ripresa sono sempre i locali che si fanno in avanti e per tre minuti consecutivi con Giacomelli, Zonta e infine con Longo cercano la rete che non arriva. Al 12? ...