Serie B, L.R. Vicenza-Venezia: Di Carlo si affida a Jallow, Zanetti punta su Maleh dal 1?. Le formazioni ufficiali (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tutto pronto per il derby tra L.R. Vicenza e Venezia.L.R. Vicenza-Venezia apre la ventesima giornata di Serie B che vedrà nella sfida in programma domani (sabato 30, ndr), il suo match clou. I padroni di casa non vincono da tre gare e vogliono tornare al successo tra le mura amiche, per allontanarsi dalla zona calda e sognare addirittura i playoff. Una vittoria nell'ultimo turno invece per i lagunari, che sperano di continuare sulla strada tracciata e restare nella parte sinistra della classifica. Allo stadio "Romeo Menti" di Vicenza il calcio d'inizio dell'incontro è previsto per le ore 21.Di seguito le formazioni ufficiali.Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Pontisso; Giacomelli; Longo, ...

