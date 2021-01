Serie B, finisce 0-0 il derby veneto tra Vicenza e Venezia (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’anticipo della 20a giornata di al Romeo Menti. Partita che dal 60? i lagunari hanno giocato in 11 contro 10 per il rosso a Grandi ma gli ospiti non hanno sfruttato la superiorità numerica. Con questo punto, il Venezia entra in zona playoff, salendo a 29 punti. Il Vicenza sale a 22, leggermente fuori dalla zona playout. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’anticipo della 20a giornata di al Romeo Menti. Partita che dal 60? i lagunari hanno giocato in 11 contro 10 per il rosso a Grandi ma gli ospiti non hanno sfruttato la superiorità numerica. Con questo punto, ilentra in zona playoff, salendo a 29 punti. Ilsale a 22, leggermente fuori dalla zona playout. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

