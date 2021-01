Serie A, Torino-Fiorentina: Nicola ancora con Zaza-Belotti, Prandelli sceglie Vlahovic. Le formazioni ufficiali (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alle ore 20,45 Torino e Fiorentina daranno il via al girone di ritorno di Serie A.Le formazioni ufficiali del match.Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.Fioreintina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic. Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alle ore 20,45daranno il via al girone di ritorno diA.Ledel match.(3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi;.Fioreintina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery;

c_appendino : Per tutte e tutti il 4 maggio era la giornata in cui porgere un pensiero a Superga e alla tragedia granata: ora sar… - OptaPaolo : 2 - Il Torino ha chiuso il girone d'andata di questa Serie A con solo due vittorie all'attivo, non ha mai fatto peg… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali - Mediagol : #SerieA, #Torino-#Fiorentina: Nicola ancora con Zaza-Belotti, Prandelli sceglie Vlahovic. Le formazioni ufficiali… -