Serie A, Torino-Fiorentina: le ultime dall’anticipo della 20a giornata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scontro salvezza al Grande Torino. Fiorentina e Torino cercano punti pesantissimi nella lotta salvezza e perdere rappresenterebbe uno stop sanguinoso sia per Davide Nicola che per Cesare Prandelli. Ecco le ultime da Torino-Fiorentina. Le parole dei due tecnici nel pre-partita Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato della sfida salvezza: “Con il Torino sarà una partita molto delicata, uno scontro diretto importante per la salvezza, mancano ancora tantissime partite alla fine, noi dobbiamo mantenere sempre la stessa mentalità vista con il Crotone. Troveremo un Torino completamente diverso, con un nuovo allenatore, reduce dalla rimonta su un campo come quello di Benevento. Noi non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scontro salvezza al Grandecercano punti pesantissimi nella lotta salvezza e perdere rappresenterebbe uno stop sanguinoso sia per Davide Nicola che per Cesare Prandelli. Ecco leda. Le parole dei due tecnici nel pre-partita Cesare Prandelli, tecnico, ha parlatosfida salvezza: “Con ilsarà una partita molto delicata, uno scontro diretto importante per la salvezza, mancano ancora tantissime partite alla fine, noi dobbiamo mantenere sempre la stessa mentalità vista con il Crotone. Troveremo uncompletamente diverso, con un nuovo allenatore, reduce dalla rimonta su un campo come quello di Benevento. Noi non ...

