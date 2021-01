Eurosport_IT : A Torino succede di tutto! La Fiorentina in 9 regge 88', poi la zampata di Belotti vale il pari ??… - laziopress : Serie A, pari tra Torino e Fiorentina: due espulsi nei viola - ParmaLiveTweet : Serie A, Belotti nel finale regala il pari al Toro: Fiorentina che recrimina in nove uomini - LALAZIOMIA : Serie A, pari tra Torino e Fiorentina: due espulsi nei viola - PagineRomaniste : Serie A, #TorinoFiorentina 1-1. A Ribery risponde Belotti #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pari

22.47 AnticipoA, Torino - Fiorentina 1 - 1 Finisce 1 - 1 l'anticipo del 20° turno tra Torino e Fiorentina. ... Traversa Singo, prima delin spaccata di Belotti (88').TORINO - Nel match valevole per l'anticipo della ventesima giornata del campionato diA 2020/... Secondoconsecutivo per la squadra di Nicola che resta in quartultima posizione con 17 punti ...I viola, avanti con una magia di Ribery, perdono per espulsione Castrovilli e Milenkovic. Ma i granata non riescono ad andare oltre il pari ...Ma i viola in dieci trovano gol: grande combinazione fra Bonaventura e Ribery, e l’ex Bayern la mette dentro aggirando Sirigu. Quattro minuti dopo la Fiorentina resta in nove: M ...