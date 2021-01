Serie A, inizia il girone di ritorno: le probabili formazioni della 20a giornata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha inizio oggi il girone di ritorno del campionato di Serie A. Infatti stasera alle ore 20:45 andrà in scena un match tra due delle squadre che più hanno deluso fino ad ora. Il programma si aprirà infatti con Torino-Fiorentina. Ecco tutte le probabili formazioni dei match che si svolgeranno questo weekend per quanto concerne la massima Serie. Serie A, Torino-Fiorentina: sfida tra deluse Il nuovo Torino targato Davide Nicola vuole ottenere una vittoria dopo il pareggio esterno in casa del Benevento. In porta ci sarà Sirigu con la difesa a 3 formata da Bremer, Lyanco e Buongiorno. Sulle fasce tocca a Singo e a Ansaldi, mentre il reparto di centrocampo vedrà protagonisti Linetty, Rincon e Lukic. In attacco spazio al tandem composto da Belotti e Zaza. La Fiorentina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha inizio oggi ildidel campionato diA. Infatti stasera alle ore 20:45 andrà in scena un match tra due delle squadre che più hanno deluso fino ad ora. Il programma si aprirà infatti con Torino-Fiorentina. Ecco tutte ledei match che si svolgeranno questo weekend per quanto concerne la massimaA, Torino-Fiorentina: sfida tra deluse Il nuovo Torino targato Davide Nicola vuole ottenere una vittoria dopo il pareggio esterno in casa del Benevento. In porta ci sarà Sirigu con la difesa a 3 formata da Bremer, Lyanco e Buongiorno. Sulle fasce tocca a Singo e a Ansaldi, mentre il reparto di centrocampo vedrà protagonisti Linetty, Rincon e Lukic. In attacco spazio al tandem composto da Belotti e Zaza. La Fiorentina ...

