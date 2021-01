Serie A, il Torino riacciuffa la Fiorentina rimasta in 9. Belotti risponde a Ribery (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Torino riacciuffa nel finale la Fiorentina di Prandelli che in 9 non riesce a mantenere il gol di vantaggio messo a segno da Ribery. All'89esimo Belotti incorna la Viola e il gol vale l'1-1 finale. Secondo pari consecutivo per Nicola, punto d'oro per Prandelli nonostante la gran sofferenza del finale. Nei gigliati espulsi Castrovilli e Milenkovic.Torino Fiorentina, gettyRETI: 67? Ribery, 89? BelottiTorino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco (75? Murru), Buongiorno; Singo, Lukic (73? Baselli), Rincon, Linetty (63? Verdi), Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Gojak, Rodriguez, Nkoulou. Allenatore: Nicola.Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Venuti (63? ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilnel finale ladi Prandelli che in 9 non riesce a mantenere il gol di vantaggio messo a segno da. All'89esimoincorna la Viola e il gol vale l'1-1 finale. Secondo pari consecutivo per Nicola, punto d'oro per Prandelli nonostante la gran sofferenza del finale. Nei gigliati espulsi Castrovilli e Milenkovic., gettyRETI: 67?, 89?(3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco (75? Murru), Buongiorno; Singo, Lukic (73? Baselli), Rincon, Linetty (63? Verdi), Ansaldi; Zaza,. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Gojak, Rodriguez, Nkoulou. Allenatore: Nicola.(3-5-2): Dragowski; Venuti (63? ...

