Serie A, domani c’è Inter-Benevento: le probabili formazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le probabili formazioni di Inter-Benevento La Serie A 2020/2021 si appresta a vivere la prima giornata del girone di ritorno. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro tra Inter e Benevento in programma per domani sabato 30 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45, ecco le probabili formazioni. Qui Inter: possibile spazio per Pinamonti In casa nerazzurra Conte non sottovaluta gli avversari, ma pensa anche alla sfida di Coppa contro la Juventus. Sicuro di un posto da titolare Lukaku che contro i bianconeri non ci sarà. Al suo fianco possibile opportunità per Pinamonti per far rifiatare, almeno dall’inizio Lautaro e Sanchez. Da non scartare l’opzione Perisic. Altro titolare ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) LediLaA 2020/2021 si appresta a vivere la prima giornata del girone di ritorno. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro train programma persabato 30 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45, ecco le. Qui: possibile spazio per Pinamonti In casa nerazzurra Conte non sottovaluta gli avversari, ma pensa anche alla sfida di Coppa contro la Juventus. Sicuro di un posto da titolare Lukaku che contro i bianconeri non ci sarà. Al suo fianco possibile opportunità per Pinamonti per far rifiatare, almeno dall’inizio Lautaro e Sanchez. Da non scartare l’opzione Perisic. Altro titolare ...

zazoomblog : Sampdoria-Juventus domani in tv: data orario e streaming Serie A 2020-2021 - #Sampdoria-Juventus #domani #orario… - zazoomblog : Inter-Benevento domani in tv: data orario e streaming Serie A 2020-2021 - #Inter-Benevento #domani #orario - infoitsport : Bologna-Milan domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 - infoitsport : Sampdoria-Juventus domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 - infoitsport : Inter-Benevento domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Pallavolo Champions femminile – Conegliano vince e sarà testa di serie, domani match spettacolo con il Fenerbahce ivolleymagazine Bologna-Milan, probabili formazioni: dubbi a centrocampo per Pioli

Ecco come potrebbe schierarsi il Milan domani pomeriggio contro il Bologna, nella prima gara del girone di ritorno.

Bologna-Milan domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021

Bologna-Milan domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe. Franck Kessié, Milan- Foto Antonio Fraioli. Bologna-Milan sarà visibile domani in tv: ecco come vedere il match ...

Ecco come potrebbe schierarsi il Milan domani pomeriggio contro il Bologna, nella prima gara del girone di ritorno.Bologna-Milan domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe. Franck Kessié, Milan- Foto Antonio Fraioli. Bologna-Milan sarà visibile domani in tv: ecco come vedere il match ...