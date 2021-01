Serie A, al via la prima di ritorno: il quadro della giornata. Stasera Torino-Fiorentina (Di venerdì 29 gennaio 2021) Inizia il girone di ritorno nel campionato di Serie A: si parte Stasera con Torino-Fiorentina, chiude il turno la Roma La Serie A è pronta a ripartire dopo il giro di boa e lo farà con il week-end lungo. Le partite in tv inizieranno infatti da Stasera e ad aprire le danze sarà la delicatissima sfida tra due delle principali delusioni, sinora, di questo campionato. Alle 20:45 infatti, la Fiorentina di Prandelli farà visita al Torino di Nicola che dopo l’esonero di Giampaolo ha bisogno disperato di punti salvezza dopo averne sperperati fin troppi sin qui a dispetto di un organico costruito con altre ambizioni, come del resto quello della viola, più tranquilla, ma comunque parecchio attardata rispetto alla parte di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Inizia il girone dinel campionato diA: si partecon, chiude il turno la Roma LaA è pronta a ripartire dopo il giro di boa e lo farà con il week-end lungo. Le partite in tv inizieranno infatti dae ad aprire le danze sarà la delicatissima sfida tra due delle principali delusioni, sinora, di questo campionato. Alle 20:45 infatti, ladi Prandelli farà visita aldi Nicola che dopo l’esonero di Giampaolo ha bisogno disperato di punti salvezza dopo averne sperperati fin troppi sin qui a dispetto di un organico costruito con altre ambizioni, come del resto quelloviola, più tranquilla, ma comunque parecchio attardata rispetto alla parte di ...

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio per vedere una serie di interventi piccoli, ma significativi, che stiamo effettuando. A… - ItaliaViva : Abbiamo posto una serie di argomenti e non abbiamo mai ricevuto risposta. Non hanno voluto discutere nel merito e h… - Paoloboi69 : RT @virginiaraggi: Sono tornata a San Basilio per vedere una serie di interventi piccoli, ma significativi, che stiamo effettuando. A breve… - paoloangeloRF : Scambio Dzeko-Sanchez, Conte chiarisce la sua posizione -