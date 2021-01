Serie A, 20° giornata: Milan, Juventus e Inter di sabato. Ecco le partite su Sky e DAZN (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ibrahimovic La Serie A arriva alla ventesima giornata, che dà il via al girone di ritorno del campionato 2020/2021. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 20° giornata Il turno si apre ancora una volta di venerdì, con l’impegno casalingo del Torino contro la Fiorentina. Il sabato è ad appannaggio di Milan, Juventus e Inter, rispettivamente in trasferta sui campi di Bologna e Sampdoria e in casa contro il Benevento. Domenica spicca Atalanta-Lazio, quattro giorni dopo la sfida di Coppa Italia. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Venerdì 29 gennaio ore ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ibrahimovic LaA arriva alla ventesima, che dà il via al girone di ritorno del campionato 2020/2021.qualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire ledella 20°Il turno si apre ancora una volta di venerdì, con l’impegno casalingo del Torino contro la Fiorentina. Ilè ad appannaggio di, rispettivamente in trasferta sui campi di Bologna e Sampdoria e in casa contro il Benevento. Domenica spicca Atalanta-Lazio, quattro giorni dopo la sfida di Coppa Italia. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Venerdì 29 gennaio ore ...

