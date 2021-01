SEGA | il creatore della serie Yakuza ha un nuovo ruolo

(Di venerdì 29 gennaio 2021)sta riorganizzando il suo assetto produttivo interno e per l’occasione ilha annunciato un suoha annunciato che sta completamente rivedendo l’assetto organizzativo dell’azienda, dividendo le sezioni addette allo sviluppo di giochi per console e PC e i pachinko (le macchine automatiche che distribuiscono gadget e altro) a partire dal 1 aprile. Entrambe le società saranno di proprietà diSammy e, nonostante i cambiamenti di nome in direttori, funzionari esecutivi e direttori rappresentativi, non ci saranno “cambiamenti nei nomi, località, contenuti aziendali, capitale o fine anno fiscale”. Un cambiamento interessante, tuttavia, è che il direttore creativo Toshihiro Nagoshi di ...

Toshihiro Nagoshi, di Yakuza, lascia il ruolo di CCO di SEGA per dedicarsi interamente a quello di Direttore Creativo Sembrerebbe esser periodo di cambiamenti in casa SEGA: dopo l'addio di Roger Craig Smith. SEGA sta riorganizzando il suo assetto produttivo interno e per l'occasione il creatore della serie Yakuza ha annunciato un suo nuovo ruolo. A partire dal prossimo anno fiscale che inizierà ad Aprile, Toshihiro Nagoshi, papà di Yakuza, non sarà più CCO di SEGA ma resterà come Direttore Creativo.