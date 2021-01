Sea of Thieves: aggiornamento alle prestazioni e la risoluzione su Xbox Series X (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sea of Thieves risoluzione si aggiorna su Xbox Series X con una nuova modalità performance oer la risoluzione e il framerate Sea of ??Thieves è stato uno dei tanti giochi first party di Microsoft che ha ricevuto ottimizzazioni dedicate per Xbox Series X e S quando le console nuove di zecca della casa di Redmond sono state lanciate alla fine dell’anno scorso. Sea of ??Thieves, in particolare, ha davvero beneficiato molto dei suoi miglioramenti alla risoluzione e non solo, arrivando a girare in 4K e 60 FPS su Xbox Series X (e 1080p e 60 FPS su Xbox Series S). Ora, il titolo ha ricevuto un altro aumento delle prestazioni. Vediamo tutti ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sea ofsi aggiorna suX con una nuova modalità performance oer lae il framerate Sea of ??è stato uno dei tanti giochi first party di Microsoft che ha ricevuto ottimizzazioni dedicate perX e S quando le console nuove di zecca della casa di Redmond sono state lanciate alla fine dell’anno scorso. Sea of ??, in particolare, ha davvero beneficiato molto dei suoi miglioramenti allae non solo, arrivando a girare in 4K e 60 FPS suX (e 1080p e 60 FPS suS). Ora, il titolo ha ricevuto un altro aumento delle. Vediamo tutti ...

zazoomblog : Sea of Thieves: aggiornamento alle prestazioni e la risoluzione su Xbox Series X - #Thieves: #aggiornamento… - tuttoteKit : Sea of Thieves: aggiornamento alle prestazioni e la risoluzione su Xbox Series X #Microsoft #PC #Rare #XboxSeriesS… - BonadonnaMarco : RT @SafariGamesITA: #SeaOfThieves - #SeasonOne: le nuove #skin - IGNitalia : In concomitanza con l'esordio di Seasons, la nuova formula stagionale di #SeaofThieves, il titolo piratesco targato… - SafariGamesITA : #SeaOfThieves - #SeasonOne: le nuove #skin -