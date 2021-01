Se Renzi invidia il costo del lavoro saudita cosa deve pensare un lavoratore italiano? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra le tante assurdità dette da Matteo Renzi durante la sua ben retribuita chiacchierata con il principe saudita Mohammad bin Salman, la più degna di nota è senza dubbio quella sull’invidiabile basso costo del lavoro a Riad. Se oggi ci scandalizziamo per il fatto che un politico italiano vada a fare passerelle in Arabia saudita è perché non solo questo è avvenuto nel bel mezzo di una crisi di governo da lui stesso innescata, ma anche e soprattutto per la nomea dello stato in cui tali passerelle si consumano. Condanne a morte con tanto di decapitazioni di piazza, pene pubbliche corporali, processi iniqui, eliminazione degli oppositori e dei giornalisti scomodi – come nel caso Kashoggi – limitazione della vita economica e sociale delle donne, bombardamenti sui civili in ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra le tante assurdità dette da Matteodurante la sua ben retribuita chiacchierata con il principeMohammad bin Salman, la più degna di nota è senza dubbio quella sull’bile bassodela Riad. Se oggi ci scandalizziamo per il fatto che un politicovada a fare passerelle in Arabiaè perché non solo questo è avvenuto nel bel mezzo di una crisi di governo da lui stesso innescata, ma anche e soprattutto per la nomea dello stato in cui tali passerelle si consumano. Condanne a morte con tanto di decapitazioni di piazza, pene pubbliche corporali, processi iniqui, eliminazione degli oppositori e dei giornalisti scomodi – come nel caso Kashoggi – limitazione della vita economica e sociale delle donne, bombardamenti sui civili in ...

mrtrevi : RT @billa_silvia2: L'invidia di Renzi per il costo del lavoro in Arabia Saudita. Capito @TeresaBellanova? Ti rimetterebbe a raccogliere i… - FabioRocco86 : RT @Ema_Be: #Renzi vaneggia di un rinascimento saudita e ne 'invidia il costo del lavoro': elogia una monarchia dove abbondano sfruttamento… - Hanubis81 : @CarloCalenda Ma lei ha ascoltato il discorso in inglese aramaico di Renzi , invidia al governo dispotico saudita i… - MastriTina : @i2bonsy E Renzi li invidia. Sogna un costo del lavoro così anche per noi. Sarà questo il futuro per i nostri figli… - PaoloMss : @elisaca5664 e #Renzi invidia il basso costo della manodopera in #ArabiaSaudita.... -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi invidia Se Renzi invidia il costo del lavoro saudita cosa deve pensare un lavoratore italiano? Wired.it Se Renzi invidia il costo del lavoro saudita cosa deve pensare un lavoratore italiano?

In Arabia Saudita i lavoratori stranieri - la fetta più grossa nel settore privato - non hanno diritti e sono legati a un datore che, di fatto, li possiede. Poi c'è la questione della condizione delle ...

Matteo Renzi tesse le lodi

C hissà cosa gli ha detto dietro le quinte. Mica a Conte o Mattarella. Quello si sa. Chissà cos’ha detto Renzi senza macchia e senza paura al principe ereditario bin Salman pr ...

In Arabia Saudita i lavoratori stranieri - la fetta più grossa nel settore privato - non hanno diritti e sono legati a un datore che, di fatto, li possiede. Poi c'è la questione della condizione delle ...C hissà cosa gli ha detto dietro le quinte. Mica a Conte o Mattarella. Quello si sa. Chissà cos’ha detto Renzi senza macchia e senza paura al principe ereditario bin Salman pr ...