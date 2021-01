Se io vado giù, allora andiamo giù insieme: il nuovo trend contro il revenge porn (Di venerdì 29 gennaio 2021) «Se io vado giù, allora andiamo giù insieme». Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) «Se io vado giù, allora andiamo giù insieme».

onlytxebrawe : se mia madre si svegliasse io giù da sola non ci vado - fioridizuccaa : una delle scene più belle e spensierate della prima stagione (fino all'arrivo dei Solara lmao), quando sono giù me la vado a riguardare ? - erseInTheBubble : @ItsCloe_ Io piango così. Ho un attimo di tristezza e vado giù, ma poi trovo subito qualcosa per ridere e tornare su - staywithmetae : non so bene il motivo, ma seriamente, se penso a una giornata senza loro, vado letteralmente in ansia. sono diventa… - vibezxgio : @misorottailcazz vado sul classico tirando giù madonne -