Scuole, da lunedì tornano in presenza le Superiori: le regole negli Istituti sanniti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pochi giorni alla ritorno in classe negli Istituti Superiori di Benevento. Il 1° febbraio – infatti – gli studenti campani tornano tra i banchi, in un anno dove a fare da protagonista è ancora il Covid-19. Tra le tante questioni che la pandemia ha messo sul tavolo, centrale è diventato il dibattito – essenziale peraltro nell’ottica dell’organizzazione scolastica – che ruota intorno alla domanda: Sì o No alla Dad? Ad ogni modo, dopo la sentenza del Tar che ha annullato l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, gli Istituti si sono mobilitati per organizzare il rientro in presenza. Poche regole, valide per quasi tutte le Scuole del capoluogo sannita: Ogni classe frequenterà in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pochi giorni alla ritorno in classedi Benevento. Il 1° febbraio – infatti – gli studenti campanitra i banchi, in un anno dove a fare da protagonista è ancora il Covid-19. Tra le tante questioni che la pandemia ha messo sul tavolo, centrale è diventato il dibattito – essenziale peraltro nell’ottica dell’organizzazione scolastica – che ruota intorno alla domanda: Sì o No alla Dad? Ad ogni modo, dopo la sentenza del Tar che ha annullato l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, glisi sono mobilitati per organizzare il rientro in. Poche, valide per quasi tutte ledel capoluogo sannita: Ogni classe frequenterà in ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole lunedì Vaccini, allarme di De Luca: 'Di questo passo arriviamo al 2022'

... il tutto sarà accentuato dall'apertura delle scuole secondarie', ha aggiunto. De Luca parla di '...della ripresa delle attività didattiche in presenza anche negli istituti superiori dal prossimo lunedì.

Dal 1° Febbraio nuovi rientri a scuola. Chi potrà rientrare in classe?

Dopo l'ennesima chiusura a causa della situazione pandemica, lunedì 1° febbraio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna e Veneto , potranno riprendere le lezioni in ...

