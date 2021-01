(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos/Labitalia) - “Iltuttoè che si puòilunae mai entrare in ruolo. Oppure essere assunti dopo tantissimi anni anche a mille chilometri da casa, per poi però essere costretti a rimanere fermi lì cinque anni pur in presenza di posti disponibili”. A dirlo è stato oggi Marcello, presidente nazionale, durante la conferenza stampa allestita dal giovane sindacato per esaminare gli effetti della recente posizione presa dal Comitato europeo dei diritti sociali sul ricorso n. 146/2017, presentato nel 2017 dall', che ha condannato la politica perpetrata dai governi italiani sulla reiterazione dei contratti a termine sottoscritti nei confronti dei docenti non di ruolo. “Al problema dei ...

Queste sono state le parole dipronunciate durante la conferenza stampa svolta oggi per ... 'Anche la Buonadel 2015 - ha aggiunto il presidente Anief - non ha portato a risolvere il ..."Lo Stato italiano ha stabilizzato 22mila lavoratori delle cooperative e continua a non stabilizzare il personale della", denuncia, ribadendo "all'attuale concorso devono poter ...“Anche la Buona Scuola del 2015 - ha aggiunto Pacifico - non ha portato a risolvere il problema del precariato: la supplentite è addirittura aumentata. Il tema non è stato affrontato in maniera ...Roma, 29 gen. (Labitalia) - “Un supplente costa allo Stato di più di un insegnante di ruolo: quando il precario fa ricorso e chiede un risarcimento, ...