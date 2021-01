TV7Benevento : Scuola, Pacifico (Anief): 'Boom precari, se Italia non li assume sarà condannata da Ue'... - TV7Benevento : Scuola, Pacifico (Anief): 'Europa condanna l'Italia su precari e ci dà ragione'... - TV7Benevento : Scuola, Pacifico (Anief): 'Il paradosso italiano, condannati a fare il supplente a vita'... - Adnkronos : #Scuola, Pacifico (#Anief): 'Europa condanna l'Italia su #precari e ci dà ragione' - zazoomblog : Scuola Pacifico (Anief): Boom precari se Italia non li assume sarà condannata da Ue - #Scuola #Pacifico #(Anief):… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Pacifico

Il Sole 24 ORE

Queste sono state le parole dipronunciate durante la conferenza stampa svolta oggi per ... 'Anche la Buonadel 2015 - ha aggiunto il presidente Anief - non ha portato a risolvere il ..."Lo Stato italiano ha stabilizzato 22mila lavoratori delle cooperative e continua a non stabilizzare il personale della", denuncia, ribadendo "all'attuale concorso devono poter ...“Anche la Buona Scuola del 2015 - ha aggiunto Pacifico - non ha portato a risolvere il problema del precariato: la supplentite è addirittura aumentata. Il tema non è stato affrontato in maniera ...Condividi questo articolo:Roma, 29 gen. (Labitalia) – “Oltre 200mila precari non hanno mai avuto alcun beneficio dalle sentenze loro favorevoli conseguenti alla condanna della legislazione italiana da ...