Scuola, da lunedì tutti in aula gli 8,3milioni di studenti italiani (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sette regioni, le ultime che mancavano all'appello, sono pronte da lunedì 1 febbraio a far rientrare in classe i propri studenti delle scuole superiori: si tratta del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Basilicata, della Campania, della Puglia, della Calabria e della Sardegna i cui ragazzi che torneranno in presenza al 50%, alternandosi in classe.

mistaisulc4zzo : @iosonoelle1 io lunedì a scuola: - amexstyles_ : no ok tanto lo so che passerò lunedì a piangere sia per il compleanno di H che per scuola - enjoysilencemat : io non voglio tornare a scuola lunedì - mauco971 : Mia figlia lunedì ricomincia la scuola superiore...il governo stabilisce che entrano il 50% ...peccato che gli scie… - sonorebb : lunedì si torna a scuola in presenza, SALVATEMI -

