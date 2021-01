Scuola: avvocato Miceli, 'concorso straordinario non doveva essere selettivo' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Labitalia) - “Il concorso straordinario della Scuola secondaria per 32mila posti non doveva assumere un carattere escludente: una volta che è stato appurato che gli insegnanti, in alto numero ultraquarantenni, sono stati utilizzati e ‘sfruttati' per lungo tempo, non si doveva dire che la loro prospettiva di vita professionale era bruciata”. Lo ha detto l'avvocato Walter Miceli durante la conferenza stampa organizzata oggi dall'Anief a seguito del parere del Comitato europeo dei diritti sociali sul precariato con cui si è evidenziata la violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea. Secondo il legale, che opera per difendere i diritti dei precari, a questo punto “si impugneranno gli esiti di tutti i docenti esclusi dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Labitalia) - “Ildellasecondaria per 32mila posti nonassumere un carattere escludente: una volta che è stato appurato che gli insegnanti, in alto numero ultraquarantenni, sono stati utilizzati e ‘sfruttati' per lungo tempo, non sidire che la loro prospettiva di vita professionale era bruciata”. Lo ha detto l'Walterdurante la conferenza stampa organizzata oggi dall'Anief a seguito del parere del Comitato europeo dei diritti sociali sul precariato con cui si è evidenziata la violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea. Secondo il legale, che opera per difendere i diritti dei precari, a questo punto “si impugneranno gli esiti di tutti i docenti esclusi dal ...

bignardi_paolo : RT @veronica_rosset: L’avvocato del popolo ci ha lasciati per un anno in balia di #banchiarotelle #primule e #siringhe senza vaccini, senza… - veronica_rosset : L’avvocato del popolo ci ha lasciati per un anno in balia di #banchiarotelle #primule e #siringhe senza vaccini, se… - anto_nella75 : @AnnaRit05969409 @DrTrash7 Uddio un avvocato che scrive 'sopportarlo' invece di sopportare...ok.. vai a nanna ragazzina. Domani c'è scuola. - Giuseppe_alari : CLAMOROSO! CONSIGLIO DI STATO: NO MASCHERE A SCUOLA! AVVOCATI DENUNClANO... - CosenzaChannel : Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2021 al XIII Corso di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato,… -