Scuola, Anief: "Comitato Ue diritti sociali accoglie nostro ricorso su precariato" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Labitalia) - Esprimendosi sul ricorso n. 146/2017, presentato nel 2017 dall'Anief "il Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo ha espresso il suo parere condannando senza attenuanti la politica perpetrata dai governi italiani sulla reiterazione dei contratti a termine sottoscritti nei confronti degli insegnanti precari, che non ha tenuto minimamente conto dei tre anni di supplenze massimi consentiti in tutti i Paesi membri". Lo annuncia una nota dell'Anief che prosegue: "I giudici hanno accertato, infatti, la violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea". Oggi, dalle 15.30 alle 17, è prevista la conferenza stampa del presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, trasmessa in diretta nella pagina Facebook ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Labitalia) - Esprimendosi suln. 146/2017, presentato nel 2017 dall'"ileuropeo per idi Strasburgo ha espresso il suo parere condannando senza attenuanti la politica perpetrata dai governi italiani sulla reiterazione dei contratti a termine sottoscritti nei confronti degli insegnanti precari, che non ha tenuto minimamente conto dei tre anni di supplenze massimi consentiti in tutti i Paesi membri". Lo annuncia una nota dell'che prosegue: "I giudici hanno accertato, infatti, la violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea". Oggi, dalle 15.30 alle 17, è prevista la conferenza stampa del presidente nazionale, Marcello Pacifico, trasmessa in diretta nella pagina Facebook ...

TV7Benevento : Scuola, Anief: 'Comitato Ue diritti sociali accoglie nostro ricorso su precariato'... - Italpress : Scuola, Anief “Basta con l’abuso dei contratti a termine” - CorriereCitta : Scuola, Anief “Basta con l’abuso dei contratti a termine” - ottopagine : Scuola, Anief: chiedono di andare in pensione in 35mila - PacificoTweet : Servizio scuole paritarie nella ricostruzione di carriera. #Anief apre le adesioni gratuite per aderire al ricorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Anief Scuola, Anief: chiedono di andare in pensione in 35mila Ottopagine Scuola, Anief: "Comitato Ue diritti sociali accoglie nostro ricorso su precariato"

Nel corso della conferenza saranno forniti tutti i dettagli e i chiarimenti sulle azioni di tutela che il sindacato Anief avvierà per i precari ''storici'' della scuola italiana e saranno proposte ...

In pensione 35mila docenti: a settembre 180mila cattedre vacanti. Anief: numeri da capogiro, ma la svolta c’è

Tra domande di pensionamento e posti già vacanti, l’anno scolastico prossimo si aprirà con un numero impressionante di ...

Nel corso della conferenza saranno forniti tutti i dettagli e i chiarimenti sulle azioni di tutela che il sindacato Anief avvierà per i precari ''storici'' della scuola italiana e saranno proposte ...Tra domande di pensionamento e posti già vacanti, l’anno scolastico prossimo si aprirà con un numero impressionante di ...