Scuola | Anief “Basta con l’abuso dei contratti a termine”

L'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori (Anief) ha ottenuto da parte del Comitato europeo dei diritti sociali l'accoglimento del reclamo del 2017 che riguarda il precariato. La vicenda ruotava attorno alla discriminazione del personale docente precario dell'istruzione pubblica italiana non inserito nelle Graduatorie a Esaurimento. Ne parla il presidente del sindacato, Marcello Pacifico.

Nel corso della conferenza saranno forniti tutti i dettagli e i chiarimenti sulle azioni di tutela che il sindacato Anief avvierà per i precari ''storici'' della scuola italiana e saranno proposte ...

In pensione 35mila docenti: a settembre 180mila cattedre vacanti. Anief: numeri da capogiro, ma la svolta c’è

Tra domande di pensionamento e posti già vacanti, l’anno scolastico prossimo si aprirà con un numero impressionante di ...

