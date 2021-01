Scoperto il tallone d’Achille delle cellule cancerose

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’aneuploidia è un segno distintivo del cancro. Leumane normali contengono due serie di 23 cromosomi ciascuna, una dal padre e una dalla madre. Ma leaneuploidi hanno un numero diverso di cromosomi. Quando l’aneuploidia si forma nelletumorali, lenon solo la “tollerano”, ma possono anche far progredire la progressione della malattia. La relazione tra aneuploidia e cancro è stata scoperta più di un secolo fa, molto prima che si sapesse che il cancro era una malattia genetica e anche prima della scoperta del DNA come materiale ereditario. Secondo il dottor Ben-David, l’aneuploidia è il cambiamento genetico più comune nel cancro. Circa il 90% dei tumori solidi, come il cancro al seno e al colon, e il 75% dei tumori del sangue sono di natura aneuploide. Ma la comprensione dei ...