Scontro tra auto in galleria Montenegrone, almeno 5 feriti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Incidente stradale lungo la galleria Montenegrone, in territorio di Villa di Serio. Intorno alle 17,20 di venerdì 29 gennaio, per motivi ancora da chiarire il conducente di una vettura in transito avrebbe perso il controllo della stessa, coinvolgendo nell’incidente un’altra auto. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 5 i feriti, nessuno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i carabinieri del comando provinciale per effettuare i rilievi di Legge e i Vigili del fuoco: ancora sul posto, stanno mettendo in sicurezza i mezzi e stanno bonificando la zona compromessa. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Incidente stradale lungo la, in territorio di Villa di Serio. Intorno alle 17,20 di venerdì 29 gennaio, per motivi ancora da chiarire il conducente di una vettura in transito avrebbe perso il controllo della stessa, coinvolgendo nell’incidente un’altra. Secondo le prime informazioni sarebbero5 i, nessuno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i carabinieri del comando provinciale per effettuare i rilievi di Legge e i Vigili del fuoco: ancora sul posto, stanno mettendo in sicurezza i mezzi e stanno bonificando la zona compromessa. L'articolo BergamoNews.

La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S) vs @AugustoMinzolin: 'Ho il timore che questa crisi sia nata da un patto di… - agorarai : 'Credo che ci siano alcuni paletti sicuri. Il primo è che Mattarella vuole una maggioranza non solo numerica, ma op… - 26_maggio13 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? ?? La Procura Federale ha chiesto di acquisire il referto di #InterMilan in merito allo scontro tra Ibrahimov… - zazoomblog : Scontro tra tre auto momenti di grande paura: due feriti - #Scontro #momenti #grande #paura: -