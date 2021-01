Scomparsa Samira El Attar, il marito a processo: oggi prima udienza, cosa è successo in aula (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scomparsa Samira El Attar: è iniziato oggi, 29 gennaio 2021, presso la Corte d’Assise del Tribunale di Rovigo il processo al marito Mohamed Barbri. Si è conclusa alle 15 la prima udienza del processo a cario dell’uomo accusato dell’omicidio e occultamento del corpo della moglie Samira, misteriosamente Scomparsa a Stanghella (Padova) il 21 ottobre 2019. Mohamed Barbri foto Quarto GradoIl marito di Samira è accusato di omicidio e soppressione di cadavere Il 40nne marocchino si professa innocente. Venne arrestato dopo essersi allontanato dall’Italia nel 2019, sebbene indagato per il presunto omicidio della moglie. L’uomo ha sempre negato di avere tentato la fuga, come ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)El: è iniziato, 29 gennaio 2021, presso la Corte d’Assise del Tribunale di Rovigo ilalMohamed Barbri. Si è conclusa alle 15 ladela cario dell’uomo accusato dell’omicidio e occultamento del corpo della moglie, misteriosamentea Stanghella (Padova) il 21 ottobre 2019. Mohamed Barbri foto Quarto GradoIldiè accusato di omicidio e soppressione di cadavere Il 40nne marocchino si professa innocente. Venne arrestato dopo essersi allontanato dall’Italia nel 2019, sebbene indagato per il presunto omicidio della moglie. L’uomo ha sempre negato di avere tentato la fuga, come ...

