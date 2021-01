Sciopero generale 29 gennaio a Roma | braccia incrociate per trasporti e scuole e non solo | ecco le motivazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stato indetto unonazionale di 24 ore dal Sindacato Intercategoriale Cobas per la giornata di oggi, venerdì 29anche nella Capitale per alcuni lavoratori del comparto pubblico e privato, coinvolti nel settore della scuola e deipubblici. Si ferma il personale del Gruppo FS e Italo, mentre non aderisce alla protesta Atac con bus e metro che circoleranno regolarmente. Dalle 13 alle 17 incrociano leanche i lavoratori Enav di Alitalia.292021, le“A più di 9 mesi dall’inizio della pandemia, le misure di contenimento adottate dal governo Conte, dalle Regioni e dagli enti locali si sono dimostrate totalmente fallimentari sia sotto ...