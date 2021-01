Scandali finanziari in Vaticano, il Papa vuole un “Vangelo sine glossa” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo settimane di silenzio, il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ha concesso una lunga intervista al canale televisivo francofono KTO, alla giornalista Philippine de St. Pierre, in cui ha parlato esplicitamente dei recenti Scandali finanziari che hanno investito la Curia e la Segreteria di Stato, cui è stato tolto dal Papa “il portafoglio”, cioè la gestione diretta delle sue proprie finanze, mentre il cardinale Segretario di Stato non siede più nel consiglio di sorveglianza dei cardinali sullo Ior. A una domanda sui recenti sviluppi riguardanti la condanna dell’ex Presidente dello Ior Angelo Caloja e quello del palazzo di Londra, che è costato il cardinalato ad Angelo Becciu, Parolin ha spiegato che il “Santo Padre ha voluto affrontare direttamente questi problemi, che si sono manifestati, proprio per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo settimane di silenzio, il Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha concesso una lunga intervista al canale televisivo francofono KTO, alla giornalista Philippine de St. Pierre, in cui ha parlato esplicitamente dei recentiche hanno investito la Curia e la Segreteria di Stato, cui è stato tolto dal“il portafoglio”, cioè la gestione diretta delle sue proprie finanze, mentre il cardinale Segretario di Stato non siede più nel consiglio di sorveglianza dei cardinali sullo Ior. A una domanda sui recenti sviluppi riguardanti la condanna dell’ex Presidente dello Ior Angelo Caloja e quello del palazzo di Londra, che è costato il cardinalato ad Angelo Becciu, Parolin ha spiegato che il “Santo Padre ha voluto affrontare direttamente questi problemi, che si sono manifestati, proprio per ...

