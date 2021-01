Scambio Dzeko-Sanchez verso la fumata nera, la Roma si oppone alle richieste dell’Inter (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lo Scambio tra la Roma e l’Inter che porterebbe Sanchez nella Capitale e Edin Dzeko in nerazzurro sembra destinato a saltare definitivamente. La trattativa si è arenata e la fumata nera sembra inevitabile, visto che come riporta Gianluca Di Marzio i giallorossi non gradiscono tutte le richieste di Marotta e Ausilio, che hanno posto alcune condizioni, tra cui quella per la quale i capitolini avrebbero dovuto pagare anche la differenza sugli ingaggi, quest’ultima irricevibile per Pinto e i Friedkin. Se l’Inter dunque non rilancia con altre modalità, l’operazione salterà per volontà della Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lotra lae l’Inter che porterebbenella Capitale e Edininzzurro sembra destinato a saltare definitivamente. La trattativa si è arenata e lasembra inevitabile, visto che come riporta Gianluca Di Marzio i giallorossi non gradiscono tutte ledi Marotta e Ausilio, che hanno posto alcune condizioni, tra cui quella per la quale i capitolini avrebbero dovuto pagare anche la differenza sugli ingaggi, quest’ultima irricevibile per Pinto e i Friedkin. Se l’Inter dunque non rilancia con altre modalità, l’operazione salterà per volontà della. SportFace.

