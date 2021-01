Scamacca Juventus: nessun assalto. Cosa c’entra Kulusevski. Le ultime (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Juventus non tenterà nessun assalto disperato a Gianluca Scamacca negli ultimi giorni di mercato. Ecco perché nessun assalto a Gianluca Scamacca negli ultimi giorni di mercato da parte della Juventus. L’attaccante potrebbe far ritorno al Sassuolo ma i bianconeri non contemplano l’idea dell’obbligo di riscatto nell’operazione. Come riportato da Tuttosport, se le cose dovessero rimanere allo stato attuale, la Juventus confermerebbe il reparto offensivo anche grazie alle prestazioni di Kulusevski in coppia con Ronaldo o Morata, tenendo conto anche del rientro di Dybala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lanon tenteràdisperato a Gianlucanegli ultimi giorni di mercato. Ecco perchéa Gianlucanegli ultimi giorni di mercato da parte della. L’attaccante potrebbe far ritorno al Sassuolo ma i bianconeri non contemplano l’idea dell’obbligo di riscatto nell’operazione. Come riportato da Tuttosport, se le cose dovessero rimanere allo stato attuale, laconfermerebbe il reparto offensivo anche grazie alle prestazioni diin coppia con Ronaldo o Morata, tenendo conto anche del rientro di Dybala. Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? La #Juventus ci prova per Gianluca Scamacca del #Sassuolo (ora in prestito al #Genoa). Summit a Milano @TuttoMercatoWeb - capuanogio : ?? #Juventus e #Sassuolo stanno pensando a una soluzione in stile #Chiesa per il trasferimento di #Scamacca in bian… - infoitsport : Calciomercato Juventus, si tratta per Scamacca: contropartita individuata - infoitsport : Calciomercato Juventus, Scamacca non si sblocca. Aouar del Lione, colpo per giugno - gargantuuuu : RT @capuanogio: ?? #Juventus e #Sassuolo stanno pensando a una soluzione in stile #Chiesa per il trasferimento di #Scamacca in bianconero:… -