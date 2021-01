Sardegna, Solinas “Ricorso al Tar contro la zona arancione” (Di venerdì 29 gennaio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Difendiamo i legittimi interessi e i diritti della Sardegna contro un provvedimento immotivato, che danneggia gravemente il nostro tessuto economico e produttivo affliggendo la Sardegna con un nuovo insopportabile atto di prevaricazione”. Il Presidente della Regione Christian Solinas accompagna con un duro commento politico il deposito del Ricorso presentato al Tar Sardegna, contro il provvedimento con il quale oggi il Ministro della Salute ha confermato la qualificazione della Sardegna come “zona arancione”. “Dietro questi colori – ricorda il Presidente – ci sono persone, attività economiche e produttive. Oggi tutti gli indicatori consentono di mantenere la Sardegna in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “Difendiamo i legittimi interessi e i diritti dellaun provvedimento immotivato, che danneggia gravemente il nostro tessuto economico e produttivo affliggendo lacon un nuovo insopportabile atto di prevaricazione”. Il Presidente della Regione Christianaccompagna con un duro commento politico il deposito delpresentato al Taril provvedimento con il quale oggi il Ministro della Salute ha confermato la qualificazione dellacome “”. “Dietro questi colori – ricorda il Presidente – ci sono persone, attività economiche e produttive. Oggi tutti gli indicatori consentono di mantenere lain ...

LegaSalvini : ++ INCREDIBILE. DOPO LA LOMBARDIA, ANCHE IN SARDEGNA: “CALCOLI SBAGLIATI DEL GOVERNO” ++ - Giovanna2810194 : RT @SardegnaG: #SpesePazze in regione #Sardegna: come scritto oltre un anno fa da noi staff da record per la Giunta #Solinas: oggi si vota… - sardanews : Sardegna arancione, Solinas ricorre al Tar: 'Difendiamo l'isola' - IlModeratoreWeb : Sardegna, Solinas “Ricorso al Tar contro la zona arancione” - - _fiorucci : RT @ayurbea: Ah ecco perché la Sardegna è tornata arancione Solinas ha chiamato lo zanzarologo Auguri! -