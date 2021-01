Sardegna in zona arancione | Solinas annuncia il ricorso al Tar | “Provvedimento immotivato”

BrunoRuffilli : Nessuna zona rossa, ma rimangono in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bol… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - Agenzia_Ansa : 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, i… - lilaacskyy : RT @perchetendenza: #zonagialla: Perché il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza per cui da domenica 31 gennaio quasi tutt… - zazoomblog : Sardegna Solinas “Ricorso al Tar contro la zona arancione” - #Sardegna #Solinas #“Ricorso #contro -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna zona

inarancione , la Regione non ci sta. Solinas : 'Provvedimento immotivato' e in serata ha depositato il ricorso al Tar contro il provvedimento con il quale oggi il ministro della Salute ...Sono in area arancione le Regioni Puglia,, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano . Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione inrossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia ...La decisione è presa. La Sicilia torna in Zona Arancione. Da lunedi, quindi, vengono meno alcune delle restrizioni previste dalla Zona Rossa. I dati e le indicazioni della Cabina di Regia hanno compor ...Cagliari, 29 gen. (LaPresse) - La Regione fa ricorso al Tar contro la decisione del governo di tenere la Sardegna in zona arancione. "Difendiamo i legittimi ...